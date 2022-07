Biasin: “L’Inter aspetta questa offerta dal PSG per Skrinar. Poi arriva Bremer”

L’Inter si concentra sulle uscite e in particolare sulla cessione illustre che dovrà arrivare in questo mercato: ecco le novità di Biasin

Dopo aver ufficializzato quattro nuovi acquisti e aver accolto oggi il quinto Raoul Bellanova, l’Inter si concentra sulle uscite. In particolare, sulla cessione illustre che dovrà arrivare in questo mercato. L’indiziato principale resta Milan Skriniar e le novità arrivano da Fabrizio Biasin: “In uscita bisogna vedere se arriva l’offerta da 70 milioni per Skriniar da Parigi, che può poi a ruota far arrivare in nerazzurro Bremer. Se non subito, quasi subito ecco”, le sue parole al canale Twitch di calciomercato.it.