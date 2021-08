Biasin: “Incontro Lautaro-Inter per rinnovo: si cerca l’intesa su queste cifre”

Nella giornata di domani l'agente dell'argentino incontrerà la dirigenza nerazzurra per il rinnovo: le novità da Biasin

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulle strategie di mercato dell'Inter e in particolare sul rinnovo di Lautaro Martinez. Queste le parole del giornalista di Libero sul futuro del Toro: "Lautaro? Domani è previsto l’incontro tra il suo agente e la dirigenza: si cerca un’intesa sulla base dei 6 milioni d’ingaggio". Parti al lavoro per trovare l'accordo: l'Inter vuole blindare l'argentino per il presente e il futuro.