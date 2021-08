Inter-Suning, oltre 700 mln di debiti: “Serve fare cassa e spunta lo schema Milan”

L’azienda calcio in Italia è al collasso da ormai tanto tempo e il Covid ha solo aggravato la situazione. Debiti che superano costantemente i ricavi; perdite plurimilionarie che si susseguono anno dopo anno; flussi di cassa azzerati. Se fosse un’azienda normale avrebbe già portato i soldi in Tribunale. Non è così per l’industria del calcio italiano che vive da anni sul filo del rasoio: perdite di 1,6 miliardi e debiti per 4,6, per stare in vita si affida alle plusvalenze fittizie per mascherare il crac. Ne parla Report in un’inchiesta sull’affaire miliardario del pallone nella puntata che andrà in onda lunedì sera su Rai Tre.