Biasin: “C’è un nome che molti fanno per l’Inter. Ho chiesto al club e mi è stato detto che…”

In queste ore si sono rifatte insistenti le voci su un interesse dell'Inter su un nome seguito anche da altri club: la risposta di Biasin

In queste ore si sono rifatte insistenti le voci su un presunto interesse dell'Inter nei confronti di Filip Kostic, laterale mancino serbo dell'Eintracht Francoforte. Secondo Fabrizio Biasin, però, il club nerazzurro avrebbe nettamente smentito questa ipotesi, negando ogni interesse nei confronti del calciatore. Scrive il giornalista di Libero:

"Molti scrivono “l'Inter vuole Kostic”, allora ho chiesto “vi interessa Kostic?”, mi è stato risposto "no, non ci interessa Kostic" e questo è meglio specificarlo prima che la faccenda si traduca nel classico “Inter, beffa Kostic”. Ho scritto 5 volte Kostic in un tweet".