FCIN1908 / Inter-Sanchez, incontro con Felicevich non ancora risolutivo: il punto

Sono ore decisive per il futuro di Alexis Sanchez. Il calciatore sta trattando, tramite il suo agente Fernando Felicevich, la risoluzione del contratto che lo lega al club nerazzurro ancora per una stagione. E in tarda mattinata, secondo quanto appurato da FcInter1908, i dirigenti hanno incontrato il procuratore del giocatore: la riunione non è però stata risolutiva e le parti non sono ancora giunte all'accordo definitivo. Manca infatti ancora qualche dettaglio da limare.