Biasin: “Conte? Giusto voglia Kanté, ma potrebbe anche rivalutare Brozovic. Uno che non è…”

E’ un mercato votato alle cessioni e complicato per tutti, Inter compresa. Un tema affrontato anche da Fabrizio Biasin, che nel suo editoriale per TMW ha scritto:

“Se comprare non si può, è giusto riuscire a far fruttare quel che c’è. Giusto – per dire – che Conte voglia lavorare con ‘i Kante’, ma nella peggiore delle ipotesi proverà a far funzionare Brozovic che – diciamolo – proprio l’ultimo dei fessi non è (decisamente tra i migliori in Francia-Croazia, giocata proprio contro il centrocampista del Chelsea)“.

(Fonte: TMW)