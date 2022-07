Biasin: “Mercato Inter, dopo conferenza emersi alcuni segreti. Una novità cambia tutto”

"Noialtri scribacchini ci trasferiamo sul tetto della sede interista, laddove risplende il sole e i pissi-pissi si sprecano. Ve ne diciamo qualcuno: 1) I famosi 60 milioni di attivo vanno fatti entro il 30 giugno 2023, non entro agosto. Non è una differenza da poco. 2) L’Inter venderà uno solo tra i difensori titolari: o Skriniar (probabile) o De Vrij, non entrambi. 3) Con Bremer resite il patto, ma potrà essere acquistato solo dopo aver messo a segno almeno una cessione. 4) Milenkovic resta un obiettivo. 5) La volontà è quella di avere una rosa formata da 11 titolari e 11 alternative di livello simile o di poco inferiore. 6) Lukaku in qualche modo ha portato via il posto a Dybala, ora serve una piccola “magia”".