CdS – Bilancio, l’Inter cresce: passivo alto ma sempre più sponsor. “Salto in avanti se…”

"Non sono bastate una prima sforbiciata agli stipendi, il ritorno del pubblico, un aumento significativo delle sponsorizzazioni e soprattutto le cessioni di Hakimi e Lukaku (per complessivi 175 milioni più 12 di bonus; 100 di plusvalenza) per dimezzare il passivo dell'Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al bilancio dei nerazzurri che, secondo il quotidiano, si aggirerà attorno ai 120 mln di passivo. "Dipenderà dalle operazioni di mercato che si dovranno finalizzare in uscita entro settembre, su tutte l’accordo per l'incentivo all'esodo di Alexis Sanchez, in quanto la cifra ricadrà sul bilancio chiuso il 30 giugno scorso", rimarca poi il CorSport.

Ci sono, però, dati incoraggianti come il valore degli sponsor, aumentato di circa 20 mln di euro rispetto ad un anno fa. 16 sono arrivi da Socios, 5 da DigitalBits e 4 da Lenovo. "Un ulteriore salto in avanti ci sarà anche nel 2022-23, soprattutto se sarà trovata un'intesa con Nike che paga 12 milioni a stagione come sponsor tecnico: l'Inter ne chiede tre volte tanti compresi i bonus (attuale contratto in scadenza nel 2024), ma non chiuderà il prolungamento almeno per il doppio. Confermata per un altro anno, anche se leggermente ribassata, la sponsorizzazione di Suning alla Pinetina e sul davanti della maglia da allenamento; nuovo è l'accordo con Konami da 45 milioni in 6 anni: darà il nome al centro Facchetti e comparirà sul retro del training kit", spiega il quotidiano.