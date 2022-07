Biasin: “Skriniar? No incontri, Inter ora vuole 70 mln di fisso. PSG e rinnovo…”

La verità sul futuro di Milan Skriniar. Il noto giornalista Fabrizio Biasin su Twitch si è espresso così sul difensore dell’Inter: “Skriniar-PSG? Non mi risulta alcun genere di incontro. A me non risulta, poi magari lo fanno e non me l’hanno detto. Da come hanno detto a me, non c’è alcun incontro. Non credo che il PSG arrivi a 70 milioni per Skriniar. La proposta di un mese fa è ferma a 50 milioni fissi, fino a quasi 60 coi bonus, rifiutata e rispedita al mittente. Se ci sarà un rilancio vicino ai 70, il giocatore potrà partire. Dopo Bremer, l’Inter chiede siano 70 milioni interi.