Biasin: “Skriniar? Probabile vada via a zero. Rinnovo o addio? Si è aperta una terza strada”

"La mia sensazione è che debba succedere qualcosa di importante perché Skriniar rinnovi con l'Inter. E' raro che un giocatore rinunci a una montagna di soldi di fronte alla prospettiva di una fascia di capitano. E' una cosa che capita raramente nel mondo del calcio. Lo scenario più probabile è che, di fronte a un'offerta mastodontica da parte del PSG, Skriniar possa andare via a parametro zero. La via di mezzo sarebbe un prolungamento di breve durata giusto per permettere all'Inter di guadagnare qualcosa. Ma non ho la minima idea se si possa verificare o meno. Nel momento in cui lo ha trattenuto ad agosto, l'Inter si è assunta il rischio di perderlo a zero. Credo che si arriverà a una soluzione dopo la Champions".