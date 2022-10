Biasin: “Fondo USA per l’Inter? Occhio perché c’è uno scenario nuovo. E non è vero che…”

"Leggo che l'Inter è in vendita da due anni. Non è vero. Fino a un mese fa, Zhang cercava qualcuno che potesse dare una mano, ora cerca qualcuno che si prenda tutto quanto. Ma alle sue condizioni, ovvero a 1,2 miliardi. Si dice che sia una cifra esagerata, ma chi ne sa non la ritiene una somma così incredibile. Resta da stabilire quando l'Inter sarà venduta. Non credo sia una questione di giorni o settimane, credo che sia una questione di mesi. Un fondo americano? C'è anche la possibilità che si mettano insieme 4-5 fondi. Ecco perché la cifra richiesta da Zhang è raggiungibile da chi fa solitamente queste operazioni. Non dico che si tratti di briciole, ma comunque di un affare fattibile".