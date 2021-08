Biasin: “Inter, mercato chiuso dopo il 2° attaccante. A meno che non parta…”

Prima un altro rinforzo in attacco per Inzaghi e poi... ecco le strategie di mercato dei dirigenti nerazzurri

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulle strategie di mercato dell'Inter verso l'inizio della nuova stagione. Queste le parole del giornalista di Libero sui possibili rinforzi per Simone Inzaghi da qui al 31 agosto: "Fatto l’attaccante, il mercato verrà più o meno ufficialmente chiuso, a meno che non esca un centrocampista. Poteva andare meglio? No, poteva andare decisamente peggio, fidatevi", le sue parole.