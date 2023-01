Biasin: “Skriniar, con rilancio PSG Inter accetta. Demiral? Possibilità discrete”

Intervenuto come ospite a calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sul futuro di Skriniar , che si decide in queste ultime ore di mercato:

"Skriniar? In questo momento l’offerta del PSG è 10, la richiesta è 20, penso possano arrivare a 12/13. Con un rilancio credo l’Inter accetterebbe, per chiudere la vicenda. Le percentuali che Skriniar vada via sono alte, le percentuali che il rimpiazzo sia Demiral sono discrete, ma non alte. Penso che Skriniar avrebbe potuto chiudere la stagione all’Inter, ma ora con la situazione che si è venuta a creare diventa complicato".