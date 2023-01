Sky – Skriniar, l’Inter aspetta il rilancio del PSG: le ultime. E Demiral…

Il futuro di Skriniar è già segnato ma resta da capire se andrà a Parigi già a gennaio oppure a giugno. I tempi sono stressi ma c'è ancora incertezza sulla permanenza dello slovacco - che non ci sarà contro l'Atalanta domani - in nerazzurro fino al termine della stagione. L'Inter sta lavorando anche sul sostituto e il primo nome è Merih Demiral, difensore dell'Atalanta. In ritiro ad Appiano ci sono anche Ausilio e Baccin, in attesa di segnali da Parigi.