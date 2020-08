Inter, Biraghi resta: vicino il rinnovo del prestito, Dalbert ancora a Firenze. E Nainggolan…

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Inter e Fiorentina ragionano sull’opportunità di rinnovare i prestiti di Biraghi e Dalbert. La dirigenza nerazzurra potrebbe discuterne già entro fine settimana e l’affare è possibile, anche se sono da aggiustare alcuni dettagli tecnici, visto che il brasiliano è approdato a Firenze in prestito secco mentre per Biraghi l’Inter detiene un diritto di riscatto a 12 mln, il costo di Dalbert sul bilancio dell’Inter. “Biraghi si è rivelato prezioso per rendere più profonda la batteria degli esterni ma – soprattutto – per l’Inter può occupare in lista Uefa lo slot riservato ai giocatori cresciuti nel settore giovanile. Possibile che la Fiorentina possa prendere informazioni anche per Radja Nainggolan che però il Cagliari, dopo l’arrivo di Eusebio Di Francesco, è fortemente determinato a trattenere in Sardegna”, il commento di Tuttosport.