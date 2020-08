Mercato, da Firenze: “Nainggolan, ecco l’incastro giusto. All’Inter anche un altro favore”

Le voci continuano, il futuro resta incerto. Radja Nainggolan torna all’Inter dopo il prestito al Cagliari, ma può essere solo di passaggio a Milano. Sì, perché il pressing della Fiorentina resta forte e, secondo La Nazione, il club viola potrebbe aver trovato l’incastro giusto per prendere il belga:”Inter e Fiorentina, al di là di possibili – al momento remoti – discorsi su Chiesa, dovranno comunque vedersi per definire la posizione di Dalbert e Biraghi che nella passata stagione si sono scambiati la maglia, con la formula del prestito. Ma se il destino di Biraghi pare lontano da Milano (la Roma avrebbe chiesto informazioni per arrivare al nazionale italiano), quello del brasiliano potrebbe ancora essere sotto la torre di Maratona.

E’ vero che la sua stagione è stata in altalena, ma l’idea di allungare il prestito potrebbe anche rivelarsi la strada giusta per ridiscutere il tutto a fine della prossima stagione. Una soluzione che potrebbe accontentare anche l’Inter, soprattutto se la Fiorentina dovesse ‘accontentare’ i nerazzurri su Nainggolan. Il Cagliari vorrebbe tenere il belga, ma ha giudicato troppo esosa la richiesta dell’Inter. Di fatto la Fiorentina dovrà mettere a posto alcuni incastri per arrivare a realizzare il puzzle che ha in mente Pradè sin dall’estate scorsa. Nainggolan è da tempo un pallino del direttore sportivo della Fiorentina e anche Iachini sarebbe molto contento per un’operazione del genere”, si legge.