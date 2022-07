Biscardi: “Inter, Marotta ha lanciato un messaggio a Dybala. Oggi non è più una necessità”

"Non è che la panchina la decide Dzeko ma Inzaghi. E' lui che decide la formazione. L'Inter è a posto, Dybala è un'opportunità che vale denaro e alternative, ma non è più un problema che se non c'è lui, non c'è l'attacco. So che non sono andati d'amore e d'accordo con Antun per richieste non opportune, che non arrivano dal calciatore. L'accordo con il calciatore sullo stipendio non c'entra, è già deciso, l'obiettivo è Antun. Il messaggio è per Dybala, ossia che se continua su quella linea di Antun rischia. Oggi Dybala è un arricchimento, prima era una necessità e non lo è più. Può succedere che se il Torino si impunta, Bremer rimane lì e non cedere Skriniar e comprare a poco il brasiliano e cedere dopo lo il suo difensore".