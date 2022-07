Dopo conferenza un telefono ha squillato: “Inter-Dybala, c’è chi sperava in parole diverse”

Le parole di Beppe Marotta ieri in conferenza stampa su Paulo Dybala si sono prestate a varie interpretazioni

Le parole di Beppe Marotta ieri in conferenza stampa su Paulo Dybala si sono prestate a varie interpretazioni. Quel che è certo, però, è che, a differenza di quanto inizialmente emerso, l'Inter non ha affatto abbandonato la pista che porta all'argentino. Anzi. E c'è chi, invece, sperava che i nerazzurri si fossero definitivamente defilati. Come Milan, Napoli, Arsenal e Manchester United che, dopo la conferenza dell'ad interista, hanno chiamato l'entourage dell'attaccante. Scrive La Stampa: