Boga incanta in Serie A, c’è anche l’Inter? “Ecco tutta la verità sulla posizione di Conte”

Jeremy Boga è una delle grandi rivelazioni di questo campionato di Serie A. Sull’esterno d’attacco del Sassuolo c’era un diritto di acquisto in favore del Chelsea di 15 milioni di euro, ma i Blues hanno rinunciato. La proprietà del calciatore, sotto la lente d’ingrandimento di molte big, è dunque tutta del club neroverde. Su di lui ci sarebbe forte l’interesse di Napoli e Milan. Ma in queste settimane si è parlato anche di Inter. In merito a presunte mosse dei nerazzurri, calciomercato.com scrive:

“Antonio Conte invece per la sua Inter non vuole giocatori fuori ruolo: l’esperimento Politano un anno fa ha lasciato poche tracce e portato alla cessione, Boga è un esterno puro e adattarlo al 3-5-2 significa rischiare di rovinarsi reciprocamente. Ecco perché quella strada rimane ferma, bloccata“.

(Fonte: calciomercato.com)