Sky – Bologna, sarà Italiano il nuovo allenatore: mercoledì la firma

Sarà Vincenzo Italiano il nuovo allenatore del Bologna dopo l’addio di Thiago Motta: in arrivo la firma su un biennale

Sarà Vincenzo Italiano il nuovo allenatore del Bologna dopo l’addio di Thiago Motta. Come riportato da Sky Sport, è arrivato il sì definitivo del tecnico ex Fiorentina: firmerà un biennale già nella giornata di mercoledì. Un'altra panchina che cambierà dunque in Serie A nella prossima stagione.