Come quinto attaccante, infatti, la dirigenza nerazzurra non ha smesso di valutare il profilo di Federico Bonazzoli, punta attualmente di proprietà della Salernitana ma in uscita dai granata a causa di uno stipendio troppo alto per la Serie B. Sarebbe una opzione low cost, gradita anche a Simone Inzaghi che, tra l'altro, con Bonazzoli condivide l'agente Tullio Tinti. L'eventuale arrivo del classe 1997 sarebbe inoltre utile all'Inter anche per la questione liste, visto che Bonazzoli è un prodotto del settore giovanile nerazzurro. Una soluzione, insomma, per tappare una necessità last minute ma anche significativa per quanto riguarda il rispetto dei parametri per la creazione delle liste".