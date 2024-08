Un nuovo scenario

"Il menù di stagione però propone una Champions League con più partite, il Mondiale per club negli Stati Uniti e tutti gli impegni già affrontati nel recente passato (compresa la Supercoppa allargata a 4 squadre), per questo motivo gli orientamenti potrebbero cambiare. In più, rispetto all'anno scorso, Simone Inzaghi ha comunque la possibilità di avanzare Henrikh Mkhitaryan: l'armeno ora ha un vero sostituto in Zielinski e questo può convincere l'allenatore - in situazioni di emergenza - a rinunciare a uno dei suoi fedelissimi in mezzo al campo. Certo è che la coperta sarebbe ben più confortevole se arrivasse un attaccante in più (Correa è comunque in uscita). In tal senso, l'identikit perfetto corrisponde a Federico Bonazzoli, tornato a Salerno dopo che il Verona non l'ha riscattato".