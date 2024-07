Leonardo Bonucci si espone anche sul futuro di Federico Chiesa: ecco le sue parole a Sky Sport sul giocatore, in uscita dalla Juventus:

“Via dalla Juve? Non so, credo che Federico debba un attimo fare un esame interiore e capire cosa vuole. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora è arrivato il momento dello step per diventare un top. Mi auguro che questo accada alla Juventus, ma intanto deve fare questo step altrimenti il resto della sua carriera può diventare difficile”.