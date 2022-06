Milan, beffa clamorosa: tratta Botman per otto mesi, alla fine va al Newcastle

Dopo averlo trattato per circa otto mesi e averlo avuto in pugno per molto tempo, il Milan si fa beffare e saluta definitivamente Sven Botman

Marco Macca

Dopo averlo trattato per circa otto mesi e averlo avuto in pugno per molto tempo, il Milan si fa beffare in maniera clamorosa e saluta ormai definitivamente Sven Botman, primo obiettivo per la difesa rossonera della prossima stagione. Come riferisce Sky Sport, infatti, Lille e Newcastle hanno ormai raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore centrale olandese, sulla base di circa 45 milioni di euro (bonus compresi). Scrive gianlucadimarzio.com:

"Adesso, si è convinto anche il giocatore. In questo momento i club stanno preparando i contratti per definire in tutto l'affare: in serata è prevista la chiusura definitiva".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)