Dopo l'addio definitivo a Lukaku, l'Inter ha virato su un altro attaccante e ha pensato, tra le varie opzioni, anche a Morata. Per questo oggi, l'intermediario della trattativa, l'avvocato Bozzo, è arrivato in via della Liberazione, come vi abbiamo raccontato. E all'uscita ha parlato ai microfoni dei giornalisti in attesa sotto la sede nerazzurra: «Come è andato l'incontro? È andato bene dai, vediamo».