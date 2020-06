Braida: “Lautaro al Barça? La situazione finanziaria non è florida, stanno aspettando…”

Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha fatto il punto sul mercato e sulle possibilità del Barça in relazione ad alcuni giocatori della nostra serie A: “Fabian Ruiz? E’ apprezzato e può rientrare nei piani di un club come il Barcellona ma per via del Covid19 non ci sono grandissime disponibilità per poter fare mercato come prima del coronavirus. Lautaro Martinez è molto apprezzato e stanno aspettando un giocatore di questo tipo ma la situazione finanziaria al momento non è florida“.

(Radio Kiss Kiss)