Brambati: “Dybala-Inter, è fatta. Lautaro via con grande offerta, c’è mandato”

"Per Lautaro è stato firmato un mandato per venderlo all'estero. L'agente ha smentito? Ha fatto bene a dire certe cose, l'uscita di Lautaro dipende solo dalle offerte. Se arriva una buona offerta va via, così come Bastoni. L'Inter deve sacrificare dei pezzi importanti, serve una grossa plusvalenza di circa 60-80 milioni. Lo scorso anno facendo così comunque poi si sono mossi bene sul mercato. Anche quest'anno stanno facendo i loro conti economici e tecnici, e Marotta è adatto a questo. Vogliono comunque rimanere molto competitivi. Dybala è una bellissima scommessa".