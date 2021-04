Brambati: “Juve, serve plusvalenza da 100 milioni. Lo scambio Icardi-Dybala…”

L'ex calciatore e ora operatore di mercato ha parlato del mercato della Juventus e del possibile scambio col PSG Dybala-Icardi

Massimo Brambati, ex calciatore e ora agente, è intervenuto in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà': "Scambio Szczęsny-Donnarumma? So che potrebbe esserci la Juventus su Donnarumma. Ma la Juve deve fare una plusvalenza forte di 100 milioni entro fine giugno, e potrebbe esserci lo scambio Dybala-Icardi. Credo che l'ingaggio di Donnarumma sia connesso anche alla commissione che dovrebbe prendere Raiola. Per me Donnarumma deve ancora crescere e migliorare, chi lo prende farà un affare".