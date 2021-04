Palmeri: “Juve, proposta al PSG per Icardi: l’idea dell’ex Inter. Ma i conti…”

Il giornalista Tancredi Palmeri analizza la situazione finanziaria della Juventus e annuncia la proposta dei bianconeri per Icardi

Tancredi Palmeri ha parlato della situazione in casa Juventus nel consueto appuntamento con l'editoriale su TuttoMercatoWeb. "I conti della Juve non cambiano per come li giri e volti. Servirà un’altra iniezione pesante di plusvalenze dopo i circa 250 milioni di € in plusvalenza degli ultimi 2 anni, milioni veri o soprattutto creativi come nello scambio Arthur-Pjanic".