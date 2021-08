Branca: “Inter su Insigne? Non mi sembra possibile in questa sessione. I sondaggi…”

A Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Branca ha detto la sua sulle voci di un interessamento dell'Inter nei confronti di Lorenzo Insigne

"A naso non mi sembra troppo possibile il trasferimento di Insigne all'Inter in questa sessione di mercato, anche perché i sondaggi sono gratuiti e quasi sempre strategici. Per trovare un accordo una soluzione potrebbe essere un prolungamento con l'inserimento di diversi bonus. Spalletti è il nome giusto per tornare in Champions, perché innalza il livello di tutti".