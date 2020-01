Gabigol-Flamengo, novità in arrivo? Braz: “Prossima settimana annunceremo degli acquisti”

Il vice presidente del Flamengo, Marcos Braz, ha dichiarato che la prossima settimana ci saranno novità sul mercato. “I titoli del 2019 sono già alle spalle, devi ricominciare tutto da capo. Credo che siamo sulla buona strada, abbiamo fatto buoni acquisti e la prossima settimana ne annunceremo altri. Il Flamengo è sulla buona strada, quindi possiamo vincere ancora dei titoli. Non c’è nessuna promessa di alcun tipo (per titolo) da parte mia, come all’inizio del 2019. Siamo arrivati ​​insieme al presidente Rodolfo Landim, il grande comandante di tutto questo processo, e stiamo tutti lavorando per vincere più titoli”, ha detto alla tv ufficiale del Flamengo. Gabigol ha già trovato un’intesa sull’ingaggio con il club di Rio de Janeiro, e potrebbe essere proprio lui uno degli acquisti che il Flamengo annuncerà la prossima settimana visto che la trattativa con l’Inter procede a passo spedito.

(torcedores.com)