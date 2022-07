La Stampa – Bremer pronto a lasciare il Torino: agente in Italia per vedere l’Inter

Gleison Bremer sempre più vicino al passaggio all’Inter. Anche La Stampa oggi parla del futuro del difensore brasiliano, con cui i nerazzurri hanno un accordo da tempo sull’ingaggio. “Bremer è in procinto di salutare il Torino. Il suo agente è giunto in Italia e nelle prossime ore si incontrerà con l’Inter per ribadire la voglia di nerazzurro del brasiliano”, si legge sul quotidiano. Manca l’intesa totale tra i club, poi Bremer sarà un nuovo rinforzo per Simone Inzaghi.