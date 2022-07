Bremer vuole solo l’Inter: la formula che convincerà il Torino. E Inzaghi sa già…

L'Inter vuole Bremer e Bremer vuole l'Inter : una situazione nota da tempo, e che procede lentamente nella situazione sperata da entrambe le parti. Rimane da convincere il Torino, che non vuole scendere dalla propria richiesta di 40 milioni di euro. La cifra, tuttavia, sarà destinata a scendere, come scrive il Corriere dello Sport:

"Ieri si è sparsa la notizia che l'agente del brasiliano fosse a Milano, ma di certo non ci sono stati incontri in viale della Liberazione. Con il centrale del Torino, filtra dal quartier generale nerazzurro, è tutto a posto da mesi e va "solo" trovata un'intesa con Cairo sul cartellino di Bremer. Ci sono almeno 10-15 milioni tra i 28-30 proposti dall'Inter e gli oltre 40 che i granata pretendono, incuranti della clausola rescissoria da 15 milioni azionabile da gennaio 2023. Anzi di fatto dal 14 novembre quando il campionato si fermerà per i Mondiali e riprenderà il 4 gennaio.