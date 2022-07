Bremer, Cairo spera nell’asta ma il patto con l’Inter è destinato a tenere

"Parole che nascondono la speranza di un inserimento di altri club nell'operazione, anche se l'intesa tra il brasiliano e l'Inter, blindata da tempo, sembra destinata a tenere. «Poteva evitare l'intervista rilasciata in Brasile nella quale annunciava il suo addio alla maglia granata? Non mi sembra che abbia detto niente di particolare. Casadei come contropartita? Non lo conosco se non per averlo visto pochi minuti. Non parlo di giocatori di altre squadre, ma mi dicono che sia un giovane bravo»".