Novità sottotraccia: Inzaghi mostra un cambiamento a misura di Lukaku, e non nel modulo

Nelle amichevoli estive si sperimenta, per trovare la quadra di un cerchio che promette di regalare soddisfazioni. Nell'amichevole contro il Lugano giocata ieri allo Stadio Cornaredo, l'Inter di Simone Inzaghi presentava qualche cambiamento, a misura di Romelu Lukaku. Non nel modulo, dato che il 3-4-1-2 si è visto solo nella ripresa, bensì nel gioco: come scrive il Corriere dello Sport, infatti, per esaltare il belga Inzaghi ha ordinato di verticalizzare di più, anche a costo del lancio lungo. Una novità rispetto al calcio più ragionato della scorsa stagione:

"Non ha segnato Romelu Lukaku, ma alla prima amichevole "vera" della stagione l'Inter non ha deluso: successo convincente per 4-1 sul campo del Lugano, con doppietta di Lautaro Martinez e perla di Correa dopo che era stato l'inossidabile D'Ambrosio ad aprire di testa le marcature su corner di Asslani. Inzaghi può dirsi soddisfatto perché in questi primi giorni ha lavorato con metà squadra (i nazionali arriveranno oggi alla Pinetina) e perché ieri pomeriggio la temperatura (almeno 32 gradi) non era certo adatta a giocare a pallone. Nonostante ciò, però, alcuni punti cardine del calcio che ha in mente si sono visti: più verticalizzazioni per Lukaku, anche a costo di utilizzare il lancio lungo (...)".