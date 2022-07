Sky – Bremer cambierà maglia la prossima settimana, Inter sempre più vicina

In attesa di novità sul fronte Skriniar e sul fronte Dybala, l'Inter è estremamente concentrata nel voler chiudere la trattativa per Bremer

In attesa di novità sul fronte Skriniar e sul fronte Dybala, l'Inter è estremamente concentrata nel voler chiudere la trattativa per Gleison Bremer. I nerazzurri, infatti, in queste ore stanno stringendo con il Torino per arrivare all'intesa definitiva e regalare così a Simone Inzaghi il grande colpo in difesa. Come riporta Sky Sport, entro l'inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare la chiusura dell'affare.