Inter, per Bremer serve fare in fretta: il Milan in pressing, ma c’è pure il PSG

L'Inter è in pole position, pronta a chiudere quanto prima (e, in quest'ottica, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il Torino). Ma i nerazzurri dovranno stare attenti, se vorranno davvero strappare alla nutrita concorrenza la firma di Bremer, difensore brasiliano dei granata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sul calciatore c'è forte anche il pressing del Milan:

"Bremer è il regalo che la coppia Maldini-Massara vorrebbe fare a Pioli per lo scudetto. È anche il desiderio di Marotta per blindare la nuova difesa di Simone Inzaghi. Insomma dopo la corsa per il tricolore, il derby tra Milan e Inter si rinnova anche sul mercato. Considerandone il rendimento, l’età (25 anni da marzo), il valore oggettivo (è al top in Europa) e le cessioni di altri difensori nel passato, una stima realistica si aggira intorno ai 50 milioni. Il corteggiamento delle milanesi è di lunga durata: a dicembre l’Inter ha avviato i discorsi con il Toro, il Milan fece una prima valutazione a gennaio dopo l’infortunio di Kjaer. Pioli e Inzaghi condividono una riflessione: è l’uomo giusto per fare il salto di qualità in difesa (...). La legione straniera che da tempo è sulle sue tracce è poi molto nutrita. A partire dal Psg".