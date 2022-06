Sky – Per Bremer è derby. Il Toro preferisce pista Milan per una contropartita

Stando a quanto riportato dal noto canale satellitare i rossoneri potrebbero giocarsi una carta in più per arrivare al difensore

L'Inter su Bremer ha fatto passi in avanti da tempo, ma la concorrenza sul giocatore è importante. E anche il Milan si è fatto sotto. Il Torino, spiega Skysport, avrebbe una preferenza per il club rossonero. Perché potrebbe essere inserito nella trattativa Pobega (che ha giocato in prestito al Toro nella scorsa stagione). Maldini preferirebbe trattenere il centrocampista classe 1999 e non cederlo. Difficilmente si arriverà quindi a questo scenario.

Per quanto riguarda il club nerazzurro ci sono tante squadre interessate a Skriniar e Bastoni e proprio per non farsi trovare impreparati i dirigenti interisti stanno pensando al calciatore del Torino e anche a Milenkovic. Sentito Ramadani, il suo agente, per capire a quali condizioni potrebbe arrivare: ha il contratto in scadenza nel 2023.