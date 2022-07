De Paola: “Se Bremer finisse all’Inter la Juventus avrà commesso un errore da dilettanti”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha fatto il punto sull'affare Bremer e non solo:

”È un giocatore svalutato, evidentemente negli anni non ha mostrato tutto quello che poteva mostrare. L’aspetto positivo è che Mourinho è l’unico allenatore che può rivitalizzare Dybala. Molto più il portoghese rispetto a quello che avrebbe potuto fare Spalletti, per esempio”.

“Ritardo clamoroso della Juventus. Sei avanti con il Bayern Monaco per la cessione di De Ligt, devi parallelamente portare avanti anche quella con il Torino per Bremer. L’Inter invece si è premurata per tempo, ancora prima di vendere Skriniar. Vedremo come andrà a finire, ma se il difensore dovesse andare in nerazzurro la Juventus avrebbe commesso un errore da dilettanti”.