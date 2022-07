Marani: “Bremer-Inter, anticamera per cessione importante. Ha la fila fuori”

Matteo Marani, su Skysport, ha commentato la notizia dei primi contatti tra l'Inter e Torino per la definizione della trattativa che porterebbe Bremer a Milano. «Un percorso che arriva da lontano, un discorso impostato da tempo e che è l'anticamera per una cessione importante dietro, quella di Skriniar. Nel momento in cui chiuderà con il PSG la sostituzione con Bremer è stata ottima. Perché è un giocatore che con Juric è migliorato nettamente e ha la fila fuori. È un'operazione importante se l'Inter arriva a chiuderla», ha sottolineato il giornalista.