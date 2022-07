Sky – Inter, incontro ufficiale per Bremer: chiesti 40 mln. Sì a Casadei ma con recompra

Il club nerazzurro e quello granata si sono incontrati alle venti per parlare del difensore. Presente anche l'agente del calciatore

Primo incontro ufficiale tra Inter e Torino per Bremer. A cena si sono visti Ausilio e il ds granata, Vagnati. Con lui c'era anche Moretti come testimoniano da Skysport. Si apre quindi ufficialmente la trattativa tra i due club. All'incontro ha partecipato anche Busardò, agente del brasiliano. Un incontro per formalizzare l'interesse del club nerazzurro nei confronti del difensore. Potrebbe essere inserito, secondo Di Marzio, nell'operazione Casadei, giocatore dell'Inter Primavera con il diritto di riacquisto inserito nel contratto.