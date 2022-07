Sky – Bremer, possibile inserimento Juve in caso di partenza di De Ligt. L’Inter…

Secondo quanto riportato da Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, non è da escludere un inserimento della Juventus per Bremer

Secondo quanto riportato da Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, non è da escludere un inserimento della Juventus per Bremer, qualora dovesse partire De Ligt. Il difensore olandese piace al Chelsea che sta preparando un'offerta per convincere la Juventus. Bremer è un profilo che piace alla Juventus, anche se il centrale brasiliano del Torino è nel mirino dell'Inter da tempo, sebbene i nerazzurri non abbiano ancora chiuso.