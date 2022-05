Bremer, l’Inter ha in mano una carta da giocarsi. E su Pinamonti spunta un altro club

Il club nerazzurro si è mosso prima di tutti per arrivare al difensore brasiliano. Intanto sull'attaccante spunta un'altra contendente

Gleison Bremer è il primo obiettivo di mercato dell'Inter per rinforzare la difesa. Il club nerazzurro si è mosso prima di tutti per portare a Milano uno dei migliori difensori della Serie A. Un vantaggio sulle rivali che Marotta e Ausilio non vogliono disperdere, ecco perché è arrivato il momento di accelerare. "Siamo lontani sulle valutazioni, senza dubbio: l’Inter non ragiona sui 50 milioni di euro, le cifra ipotizzata nelle ultime ore. Servirà dunque un grande lavoro diplomatico per avvicinare le parti. E il rischio è che sul brasiliano ci sia l’inserimento di altri club", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Del Milan si è già scritto, ma la concorrenza è anche all’estero. Marotta e Ausilio lo sanno, non vogliono far passare troppo tempo per sedersi con il Torino. Non possono chiudere oggi l’affare, se prima non si materializza una cessione. Però l’Inter crede di avere in mano una carta da giocarsi: il cartellino di Pinamonti. Da verificare il reale interesse del Torino in questo senso, in casa nerazzurra credono di poter abbassare le richieste granata in questo modo. Peraltro, su Pinamonti va registrato anche qualche movimento del Bologna, che potrebbe puntare sull’attaccante originario di Cles in caso di partenza di Arnautovic".