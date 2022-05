Longo: “Bremer? In estate farà uno step: lotterà per lo scudetto e in Champions”

Le parole dell'allenatore: "Sono molto contento per quello che ha fatto quest'anno, me l'aspettavo perché ha un potenziale ancora inespresso"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Moreno Longo, allenatore, ha parlato così di Gleison Bremer e del suo futuro: "Sono molto contento per quello che ha fatto quest'anno, me l'aspettavo perché ha un potenziale ancora inespresso ed è un professionista esemplare. Ricordo che anche sotto la mia gestione arrivava sempre un'ora prima e andava via un'ora dopo. Bremer ha sempre avuto la fame necessaria per diventare grande. In estate gli si apriranno degli scenari che lo metteranno dinanzi a un altro step, permettendogli di migliorare ulteriormente grazie per esempio alla lotta per lo Scudetto o alle grandi sfide di Champions".