Inter-Bremer, passi avanti: incontro con gli agenti. “E il giocatore ha detto che…”

Un patto che resiste, una comune intenzione di unirsi presto in matrimonio. L'intesa tra Inter e Bremer resta e, come scrive calciomercato.com, nei giorni scorsi ci sono stati dei passi avanti, dato che il club nerazzurro ha avuto un incontro con l'entourage del calciatore. Si legge:

"Lavori in corso anche in difesa: nei giorni scorsi ci sono stati dei passi avanti per Gleison Bremer, il difensore del Torino per il quale l'Inter sta lavorando da mesi. I dirigenti nerazzurri hanno avuto un nuovo incontro con l'entourage del giocatore, durante il quale è stata ribadita la volontà del giocatore di voler vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione nonostante l'interesse di alcuni club inglesi. L'obiettivo, ora, è trovare l'intesa con il Torino".