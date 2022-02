La Stampa – Bremer rinnova, il Torino prende forza. Inter avanti. Ma c’è pure la Juve

Il calciatore ha rinnovato con i granata e adesso la società può cederlo al miglior offerente: si parla di un mln fino a 40 mln

Ha rinnovato il suo contratto con il Torino Gleison Bremer . Il difensore ha prolungato il suo contratto di un anno e andrà in scadenza nel 2024. Non era scontato ma la società granata è riuscita così a garantirsi la possibilità di rivendere al giusto prezzo il calciatore che da ora guadagnerà 2 mln a stagione. La Stampa di lui dice: "Chi vuole Bremer dovrà pagarlo caro, il messaggio che arriva dalla nuova stretta di mano. Il centrale con il vizio del gol - nel 2021 ne ha realizzati 6: nessuno in Europa ha fatto meglio - sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato. Ma adesso il Toro avrà ancora più forza decisionale".

Acquistato nel 2018 per 6 mln, ora ne vale 35-40 e anche se cederlo all'estero potrebbe essere più redditizio, il ragazzo piace soprattutto in Italia, Inter in primis e la Juve prova ad avvicinarlo. Lui intanto si concentra sugli ultimi 4 mesi di campionato e si mette in vetrina.