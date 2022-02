Inter, patto non scritto Bremer con Cairo: “Mi lasciate partire in estate se…”

Gleison ha deciso di prolungare per ringraziare il Toro per aver creduto in lui, averlo fatto crescere e ora diventare uno dei migliori centrali

Marco Astori

E' ancora al centro dell'attenzione il fulmine a ciel sereno arrivato nella giornata di ieri: Gleison Bremer ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2024. Ma ciò non cambia il futuro del calciatore, con l'Inter in pole per prenderlo in estate. Spiega Calciomercato.com: "Gleison ha deciso di prolungare per ringraziare il Toro per aver creduto in lui, averlo fatto crescere e ora diventare uno dei migliori centrali di prospettiva in Europa.

Ma a giugno può andar via. Il giocatore ha siglato un patto non scritto con Cairo: dalla prossima estate se arriva un'offerta da 25-30 milioni mi lasciate partire. Una promessa che, dovessero arrivare le proposte necessarie (e arriveranno), permetterà a Bremer di scegliere la sua prossima squadra. Con l'Inter in prima fila, Marotta e Ausilio lo ritengono l'obiettivo numero uno. I rapporti con il Torino sono ottimi, ora c'è anche il prezzo".