Sky – Milan su Bremer specie se Inter non concretizza. Ma manca un tassello

Il Milan lavora anche sul mercato dei difensori. E a Skysport associano il club rossonero a Bremer, difensore del Torino che è anche un obiettivo, da tempo, dell'Inter . Dal canale satellitare spiegano che il club rossonero potrebbe pensare ad affondare con Cairo, specie se il club nerazzurro non riuscisse a trovare concretamente un accordo con il presidente.

Al momento, se Marotta non ha ancora trovato l'accordo con i granata è perché non è arrivato l'affondo del PSG per Skriniar. Il tassello che manca.