Inter-Bremer, Casadei al Toro con recompra: “Le cifre per prestito e obbligo”

C'è una possibile novità nell'affare tra Inter e Torino che potrebbe portare in nerazzurro Gleison Bremer. Secondo quanto scrive il Giornale, infatti, il difensore potrebbe arrivare non subito a titolo definitivo, bensì in prestito con obbligo di riscatto, fattore che permetterebbe ai nerazzurri di rimandare il pagamento del cartellino. Scrive il quotidiano:

"Accordo totale da novembre col brasiliano per un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. La palla passa ora al Torino che parte da una valutazione di 40 milioni per il suo gioiello. Troppi secondo i nerazzurri che vorrebbero chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 28-30 milioni. Qui la distanza potrebbe essere colmata dall’inserimento di una contropartita tecnica, coi granata che gradiscono il giovane talento Casadei (classe 2003). Affare possibile a patto che l’Inter conservi una opzione di recompra dal 2024".