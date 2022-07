L’Equipe – Skriniar, Psg lo vuole entro domenica. Si chiude a 70? No, a questa cifra

Sono giorni decisivi per il possibile trasferimento di Milan Skriniar dall'Inter al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, il club francese, dopo gli ultimi incontri con i nerazzurri è intenzionato a chiudere l'affare entro la partenza della squadra di Galtier per la tournée in Giappone, prevista per la giornata di domenica 17 luglio.